Diyarbakır'da deprem anı kamerada

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.

Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

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DİYARBAKIR VALİSİ SU: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 79 KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır da yoğun şekilde hissedildi. Vali Ali İhsan Su kentteki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı.

Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Ekiplerin enkaz altındaki yaralıları çıkarma çalışmaları sürüyor. Kızılay tarafından belli noktalarda kan bağışı merkezleri kuruldu. Bölge illerden takviye ekiplerin de Diyarbakır’a yönlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

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-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

Öte yandan Diyarbakır'da yaşanan Deprem sonrası bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.