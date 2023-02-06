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Diyarbakır'da deprem anı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:15

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa ve Diyarbakır da olmak üzere çok sayıda ilden de hissedildi. Gaziantep'te 6,5 ve 6,4 büyüklüklerinde artçı sarsıntılar yaşandı. AFAD 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan Diyarbakır'daki depremde bir binanın yıkılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Deprem en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’da 7 bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 79 kişi de yaralandı.

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Enkaz arama çalışmalarının devam ettiği kente çevre illerden AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

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DİYARBAKIR VALİSİ SU: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 79 KİŞİ YARALANDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır da yoğun şekilde hissedildi. Vali Ali İhsan Su kentteki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, “7 binamız yıkılmış vaziyette. Bunların 7’si de il merkezinde. 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 79 vatandaşımız yaralı.

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Hastanelere intikal etmiş durumda. 12 vatandaşımız canlı olarak enkazlardan kurtardık. Şu anda 7 noktada AFAD ekiplerimiz, UMKE, emniyet, arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Ekiplerin enkaz altındaki yaralıları çıkarma çalışmaları sürüyor. Kızılay tarafından belli noktalarda kan bağışı merkezleri kuruldu. Bölge illerden takviye ekiplerin de Diyarbakır’a yönlendirildiği belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kullanıma açık yerleşim alanlarını duyurdu:

-Diyarbakır Stadyumu

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-Şehit Halit Gülser Spor Kompleksi

-Talaytepe Spor Kompleksi

-75 Tenis Kortu

-Seyrantepe Kapalı Spor Salonu

Diyarbakırda deprem anı kamerada

Öte yandan Diyarbakır'da yaşanan Deprem sonrası bir binanın yıkılma anı kameraya yansıdı.

Diyarbakırda deprem anı kamerada

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