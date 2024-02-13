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Diyarbakır'da DEM Parti'nin düzenlediği yürüyüşte gerginlik... DEM Partili vekiller, yol kapatıp, eylem yaptı

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#Diyarbakır#DEM Parti#Yürüyüş
Diyarbakırda DEM Partinin düzenlediği yürüyüşte gerginlik... DEM Partili vekiller, yol kapatıp, eylem yaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 15:26

Diyarbakır'da DEM Parti’nin düzenlediği 'Özgürlük yürüyüşü'ne polis izin vermeyince kısa süreli gerginlik yaşandı. 3 kişi gözaltına alınırken, DEM Partili milletvekilleri yol kapatıp, oturma eylemi yaptı. Polis ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Müzakereler sonucu sadece vekillerin yürüyüşüne izin verildi.

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Kars'ta 1 Şubat'ta 'Özgürlük yürüyüşü' adı altında başlatılan yürüyüşün 13’üncü gününde, Diyarbakır'da bir alışveriş merkezinin önünde, aralarında DEM Partili milletvekillerinin bulunduğu gruba polis, valilik yasağını gerekçe göstererek izin vermedi. Bunun üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polise mukavemetette bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yürüyüşe katılan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Mersin Milletvekili Ali Bozan, Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak oturma eylemi yapıp, yolu trafiğe kapattı. Burada polis ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Müzakereler sonucu sadece vekillerin yürüyüşüne izin verildi.

Hastane ve havalimanına giderken eylem nedeniyle yolda kalan 4 kişi ise polis araçları ile götürüldü. 

 

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#Diyarbakır#DEM Parti#Yürüyüş

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