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Diyarbakır'da dehşet! Tartıştığı 2 kardeşini katletti, babasını ağır yaraladı

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#Diyarbakır#Cinayet#Polis
Diyarbakırda dehşet Tartıştığı 2 kardeşini katletti, babasını ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 16:09

Diyarbakır’da Baharlar Mahallesi'nde M.A. tartıştığı kardeşleri Veysi ve Abdurrahman Akdemir’i silahla vurarak öldürüp, babası İhsan Akdemir’i de ağır yaraladı.

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Kırsal Baharlar Mahallesi'nde akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen M.A, henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşleri V.A. ve A.A. ile babası İ.A'ya silahla ateş etti.

Saldırıda, 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti, baba yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İ.A, ambulansla Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan M.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Diyarbakırda dehşet Tartıştığı 2 kardeşini katletti, babasını ağır yaraladı

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#Diyarbakır#Cinayet#Polis

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