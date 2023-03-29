Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da dehşet! Ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin 5 evini ateşe verdiler

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Hani#İtfaiye
Diyarbakırda dehşet Ölümlü kavga sonrası husumetlilerinin 5 evini ateşe verdiler
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 03:19

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından 5 ev, karşı taraf tarafından ateşe verildi. Jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Diyarbakır'ın Hani ilçesine bağlı kırsal Anıl Mahallesi’nde meydana geldi. 11 Mart Cumartesi günü iki aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

5 EV ATEŞE VERİLDİ

Öte yandan, iddiaya göre, 2 ölümle sonuçlanan olayın ardından, husumetli tarafın ailesine ait 5 ailenin evi ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Jandarma ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Hani#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür