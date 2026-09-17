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Diyarbakır'da dehşet: Eski eşini vurup araca bindirerek kaçırdı, polisin sıkıştırdığı araçta intihar etti

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#Diyarbakır Cinayet#Millet Bahçesi Olayı#Kadına Şiddet
Diyarbakırda dehşet: Eski eşini vurup araca bindirerek kaçırdı, polisin sıkıştırdığı araçta intihar etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 13:21

Yenişehir ilçesinde Millet Bahçesi yerleşkesindeki kütüphane önünde meydana gelen olayda Ö.K., eski eşi M.K.'yi silahla vurduktan sonra otomobile zorla bindirerek kaçtı. Polis ekiplerinin Mardin yolunda köşeye sıkıştırdığı araçta Ö.K. intihar ederken, M.K.'nin de olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Millet Bahçesi yerleşkesinde bulunan kütüphane binası önünde meydana geldi. Ö.K. ile konuşmak istediği eski eşi M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.K., yanında getirdiği tabancayla M.K.’ye ateş etti.

Diyarbakırda dehşet: Eski eşini vurup araca bindirerek kaçırdı, polisin sıkıştırdığı araçta intihar etti

Ö.K., ardından M.K.’yi zorla 34 AAT 947 plakalı otomobiline bindirip kaçırdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu otomobili Mardin yolunda takibe aldı.

Diyarbakırda dehşet: Eski eşini vurup araca bindirerek kaçırdı, polisin sıkıştırdığı araçta intihar etti

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Polis ekiplerinin aracı sıkıştırması üzerine Ö.K., yakalanacağını anlayınca tabancayla kendini vurdu. Araçta yapılan kontrolde M.K. ve Ö.K.’nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Diyarbakırda dehşet: Eski eşini vurup araca bindirerek kaçırdı, polisin sıkıştırdığı araçta intihar etti

 

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#Diyarbakır Cinayet#Millet Bahçesi Olayı#Kadına Şiddet

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