Diyarbakır'da dehşet! Annesini ve ağabeyini pompalı tüfekle öldürdü... Babasına not bıraktı

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir sitede meydana geldi. Ankara'da bulunan baba, 8’inci kattaki ailesine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi. Binaya gelen yakınları, ailenin oğlu Emre Torgut'un elinde pompalı tüfekle kaçtığını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, İlknur Turgut ile oğlu Onur Turgut'u kendi yataklarında, başlarına pompalı tüfekle ateş edilmiş şekilde buldu. Anne ile oğlunun öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BABASINA NOT BIRAKMIŞ

Kaçan şüpheli, siteye yakın parkta suç aleti silahla birlikte yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Emre Torgut'un babasına bıraktığı not, salonda masanın üzerinde bulundu. Torgut'un babasına hitaben yaptıklarından dolayı pişman olduğunu ve kendisini de öldüreceğini yazdığı görüldü.