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Diyarbakır'da dehşet! Annesini tabancayla kalbinden vurarak öldürdü

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#Diyarbakır#Bağlar #Cinayet
Diyarbakırda dehşet Annesini tabancayla kalbinden vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 11:39

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde tartıştığı annesi Yezda Akgül'ü (50) tabancayla kalbinden vurup öldüren B.Y. (20), daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 532'nci Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y., annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

B.Y., tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu. B.Y., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Yezda Akgül’ün öldüğü belirlendi. Akgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Diyarbakır#Bağlar #Cinayet

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