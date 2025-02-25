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Diyarbakır'da dehşet! Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı

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#Diyarbakır#Kulp #Cinayet
Diyarbakırda dehşet Annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 14:19

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A. (25), tartıştığı annesi Fener Ateş'i (70) tabancayla vurarak öldürdü, babası Necat Ateş'i ağır yaraladı.

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Olay, sabah saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.A., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. M.A., yanında bulundurduğu tabancayla annesi Fener ile babası Necat Ateş'e ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde Fener Ateş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, göğsünden vurulan Necat Ateş ambulansla Dr. Abdullah Biroğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Necat Ateş'in tedavisi sürerken, şüpheli polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Kulp #Cinayet

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