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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Diyarbakır’da korkunç anlar! Mermisi bitti, tüfekle başına vurdu...

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Diyarbakır’da korkunç anlar! Mermisi bitti, tüfekle başına vurdu...
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Diyarbakır'da, özel halk midibüsünü durduran İ.A., yolcu olarak bulunan eniştesi M.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. İ.A., fişek bitince tüfekle art arda eniştesinin başına vurdu. Yaralanan M.A., hastaneye kaldırılırken, İ.A. da gözaltına alındı. 

Olay, sabah saatlerinde, Peyas Mahallesi'nde bulunan Kayapınar Belediyesi önünde meydana geldi. Özel halk midibüsünü durduran İ.A., içinde yolcu olarak bulunan eniştesi M.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Ayağından yaralanan M.A., kaçmak için midibüsten indiğinde İ.A. da ateş etmeye devam etti. Bir süre ateş açtıktan sonra fişeği biten İ.A., tüfekle M.A.'nın başına art arda vurdu. Yaralanan M.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, İ.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan saldırı anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

 

Midibüsteki eniştesine ateş açtı, fişek bitince tüfekle başına vurdu
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