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Diyarbakır'da dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza
Diyarbakırda dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 17:22

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kavşakta kontrolden çıkarak kaldırıma savrulan otomobil, çocuklarıyla birlikte yürüyen Hamdiye Öztürk'e çarptı. Başka bir aracın kamerasına yansıyan feci kazada yaralanan 2 ve 5 yaşındaki çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Annenin hayati tehlikesinin devam ederken sürücü M.G. gözaltına alındı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siverek Caddesi'ndeki kavşakta sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile çocukları Ebrar ve Efnan Öztürk'e çarptı.

Diyarbakırda dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti

Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diyarbakırda dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti

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Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, annenin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakırda dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin virajda kaldırıma çıktığı ve anne ile çocuklarına çarptığı görüldü.

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza

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