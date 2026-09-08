Diyarbakır'da dehşet anları araç kamerasında: Virajda kaldırıma çıkıp anne ve iki çocuğunu biçti

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. M.G.'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siverek Caddesi'ndeki kavşakta sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Hamdiye Öztürk ile çocukları Ebrar ve Efnan Öztürk'e çarptı.

Kazada, anne ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Çocuklar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, annenin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kaza, bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin virajda kaldırıma çıktığı ve anne ile çocuklarına çarptığı görüldü.