Diyarbakır'da damat dehşeti! Kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü

Olay, dün gece, kırsal Canveren Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan M.K., İstanbul’dan gelen kayınpederi Mehmet Cemal Talay ve kayınbiraderi Mehmet Şah Talay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., tabancayla baba ve oğluna ateş etti. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli damat M.K., kaçtığı Kayapınar ilçesi kırsalında yakalandı. Ayrıca olaya karıştığı belirlenen 5 kişi daha gözaltına alındı. 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.