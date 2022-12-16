Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da cinayet şüphelisi, 'Kaçmaktan yoruldum' diyerek kendisini ihbar etti

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet
Diyarbakır’da cinayet şüphelisi, Kaçmaktan yoruldum diyerek kendisini ihbar etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 14:16

Diyarbakır’da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan M.Ç. (23), kaçmaktan yorulduğunu belirterek, kendisini polise ihbar etti. M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde, 11 Ekim 2018’de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Kokel (62), Mustafa Çelebi (32) ve Orhan Çınar (32) hayatını kaybetti. ‘Manav cinayeti’ olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti.

Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi. Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında kendimi neden yalnız hissediyorum?

#Yaşam
Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi Nasıl ayırt edebiliriz | 9 SORU 9 YANIT

Koronavirüs müyüm grip mi yoksa RSV mi? Nasıl ayırt edebiliriz? | 9 SORU 9 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım

BİR SORUDAN FAZLASI | Boşandım ama bir sor bakalım nasıl boşandım?

#Boşanma