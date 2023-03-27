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Diyarbakır’da cenaze nakil aracı devrildi: 4 yaralı

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza
Diyarbakır’da cenaze nakil aracı devrildi: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 12:22

DİYARBAKIR’dan Bitlis’e cenaze götüren cenaze nakil aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Silvan kara yolu Tekağaç mevkisinde meydana geldi. Bitlis'e cenaze taşıyan 21 ABH 703 plakalı cenaze nakil aracı, sağanak yağışla kayganlaşan yolda sürücüsü İsmet G.’nin (52) kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada sürücü İsmet G. ile Hüseyin K. (26), Hasan K. (25), Halime K. (49) yaralandı. İhbarla Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, cenaze de başka bir cenaze aracına konularak Bitlis’e götürüldü.

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza

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