Diyarbakır'da, çadırkentten çıkan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolu üzerindeki bulunan çadırkent girişinde meydana geldi. H.D., isimli kadın ve M.Ç., karşıya geçmek isterken sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BEF 31 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Sürücü daha sonra yan tarafta bulunan 34 DDA 464 plakalı otomobile de çarparak yoldan çıktı.

Kazada H.D., isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirirken M.Ç., ise ağır yaralandı. çadırkent içerisinde bulunan sağlık görevlilerinin anında müdahale etmesiyle M.Ç., ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde yol tek taraflı olarak kapatıldı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken; polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.