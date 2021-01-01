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Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı

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Diyarbakır'da cadde ve sokaklar boş kaldı
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DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehirde güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde dün akşam 21.00'de başlayan ve pazartesi 05.00'e kadar sürecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Diyarbakır'da sokak ve caddeler boş kaldı. Kentin merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerindeki belirli noktalara kurulan seyyar uygulama noktalarında denetimler yapan polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti. Yaya olarak da cadde ve sokaklarda devriyelerini sürdüren ekipler, kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

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