×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da iş yerini kurşunladılar

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Polis#Borç
Diyarbakır’da iş yerini kurşunladılar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 09:12

Diyarbakır’da iş yeri kurşunlama ve hırsızlık olaylarına karışan, aralarında bir kişinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheli, “cambaz” operasyonu ile gözaltına alınarak tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, işyeri sahibi para vermeyi reddedince önce araçla gelip keşif yapan sonra motosiklet ile kurşun yağdıran, piyasaya milyonlarca lira borcu olan şahsın akrabalarının iş yerini kurşunlayan, sabaha karşı girdikleri işyerinden televizyon çalışan şüphelileri güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek belirledi.

Diyarbakır’da iş yerini kurşunladılar

Ekipler, birinin 50 yıl hapis cezası bulunan 11 şüpheliyi “cambaz” operasyonu ile yakaladı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Polis#Borç

BAKMADAN GEÇME!