Diyarbakır’da birlik mesajı

DEM Parti öncülüğünde, ‘Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu’ sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı’nda Nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve yurtdışından davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerle girilmesine izin verilmedi.

Kutlamalara eski HDP milletvekili Leyla Zana da katıldı.

‘KÜRTLERİN TALEBİ AYRILIK DEĞİL’

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi: “Hepiniz görüyorsunuz Ortadoğu’da her sınır bir yara, her başkent bir yangın yeridir neredeyse. Bugün özellikle Ankara’nın önünde tarihi bir fırsat var. Kürt meselesini çözen bir Türkiye bölgede güçlü bir aktör olur. Gelin geleceğimizi kaybetmeyelim. Geleceği kazanmak için demokratik bir zemini hep birlikte büyütelim. Geçmişin yaraları geleceğimizi daha fazla kanatmasın. Bu ülke 100 yıldır defalarca kanadı. Artık bu kanamayı durduralım. Hani hep soruyorlar ya ‘Kürtler ne istiyor?’ diye. Kürtler Türkiye’de kimliğinin tanınmasını istiyor. Kürtler ana dilinde eğitim istiyor. Kürtler anayasal güvence istiyor. Kürtler yerel demokrasi istiyor.”

Diyarbakır’daki kutlamalarda 5 ton odun ateşe verildi.

ÖCALAN’IN MESAJI OKUNDU: BİR ARADA YAŞAMANIN YOLU AÇILDI

- Törende teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın mesajı okundu. Öcalan, özetle şunları söyledi: “Şimdi tarihin gizlenen sayfaları açılmakta, halklar arası barışın, demokratik uluslaşmanın imkânı artmaktadır. Sünni, Şia devlet gelenekleri, milliyetçi gelenekler aşıldıkça halklar arası özgür birliktelik de imkân dahiline girmektedir. Bugün artık yeni bir sayfa açılmıştır. Bu coğrafyadaki halkların özgürce bir arada yaşamasının yolu aralanmıştır. 27 Şubat 2025 tarihinde başlattığımız süreç Nevruz’un ruhuna uygun bir birlikteliğin temellerini yeniden diriltmek içindir. Bunun için kültürlerin, inançların bir arada yaşayabileceğine, dar milliyetçi anlayışları aşıp demokratik entegrasyon temelinde birleşebileceğimize ve birlikte var olabileceğimize inanmamız gerekir. Halklarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Nevruz Bayramı’nın tüm halklarımıza barış getirmesini diliyorum.”