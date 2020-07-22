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Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:08,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

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Diyarbakır'da bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
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Diyarbakır'da Mücella Demir (34), yaşadığı evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mücella Demir'in yaşadığı evden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i silahla vurulmuş yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, Demir'in yaşadığı evde yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirlerken, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

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