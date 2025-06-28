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Diyarbakır'da bir apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var

Güncelleme Tarihi:

#Apartmanda Yangın#Olay Yeri#Diyarbakır'da Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2025 11:47

Diyarbakır'da bir apartmanda yangın çıktı. Yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

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Diyarbakır’da apartman dairesindeki klima ünitesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki Memur-Sen TOKİ konutlarında bulunan 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Diyarbakırda bir apartmanda yangın çıktı Mahsur kalanlar var
Dairedeki klima ünitesi, henüz bilinmeyen nedenle alev alıp yandı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, 3 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 2’si ayakta tedavi edildi, 1’i hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Apartmanda Yangın#Olay Yeri#Diyarbakır'da Yangın

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