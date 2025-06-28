Diyarbakır'da bir apartmanda yangın çıktı! Mahsur kalanlar var

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Diyarbakır’da apartman dairesindeki klima ünitesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’ndeki Memur-Sen TOKİ konutlarında bulunan 6 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü, 3 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin 2’si ayakta tedavi edildi, 1’i hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.