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Diyarbakır’da beyzbol sopalı saldırı girişimi! Doktor istediği ilacı yazmayınca çılgına döndü

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#DİYARBAKIR#Polis#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:40

Diyarbakır’da ilaç yazılma talebi reddedilen kişi, beyzbol sopasıyla doktora saldırı girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, gittiği merkezde, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi. Talebi reddedilen kişi, iddiaya göre, doktora hakaret ederek, saldırmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek, saldırganı uzaklaştırdı. Saldırgan, aracından beyzbol sopası alarak geri döndü. Sağlık çalışanları merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan doktor şüpheliden şikayetçi oldu.(DHA)

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#DİYARBAKIR#Polis#Doktor

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