Diyarbakır’da belediye otobüsünde okey oynadılar

Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 16:25
Diyarbakır'da cep telefonu kameralarına oldukça ilginç görüntüler yansıdı. Belediye otobüsünde yolculuk yapan 4 kişi kucaklarına koydukları kartonu masa gibi kullanarak okey oynadı.
Diyarbakır-Bismil arasında sefer yapan belediye otobüsünde karşılıklı oturan 4 kişi, yolculuk sırasında kucaklarına yerleştirdikleri kartonu masa olarak kullanıp okey oynadı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI.
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Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında oynanan oyunu bir kişi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sanal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.