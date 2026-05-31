Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 00:26

Diyarbakır’da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3’ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları’nda meydana geldi.

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

