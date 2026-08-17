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Diyarbakır’da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Çınar#Göksu Barajı
Diyarbakır’da baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 18:18

DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı’nda erkek cesedi bulundu.

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Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesindeki Göksu Barajı’nda meydana geldi. Baraj gölünde bir kişiyi suda hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır’da baraj gölünde erkek cesedi bulundu


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#DİYARBAKIR#Çınar#Göksu Barajı

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