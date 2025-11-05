×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kavga#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 14:54

Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan ile oğlu Ensari Coşan'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Kavganın taraflar arasında borç meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi. 

Haberin Devamı

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir kasap dükkanında meydana geldi. İş yerine gelen grup ile içeride bulunanlar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakırda baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

Kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; 2 kişinin yerde yattığı, bir kişinin tabancayla ateş ettiği, başka bir kişinin de yerde yatan birini yumruklayıp tekmelediği anlar yer aldı. Silahla ateş eden bir kişinin ise otomobille olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Zülfü Coşan ve oğlu Ensari Coşan, kurtarılamadı.

Haberin Devamı

Diyarbakırda baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Diyarbakırda baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

KAVGA BORÇ MESELESİ NEDENİYLE ÇIKMIŞ 

Diyarbakır'da kasap dükkanında iki grup arasında çıkan, Zülfü Coşan (66) ile oğlu Ensari Coşan'ın (36) hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kavganın taraflar arasında borç meselesi nedeniyle çıktığı belirtildi. 

Diyarbakırda baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

Diğer yandan kavgada hayatını kaybeden baba ve oğlu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi. 

Haberin Devamı

Diyarbakırda baba ve oğlu kavgada öldürülmüştü: Olayın nedeni ortaya çıktı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Kavga#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!