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Diyarbakır'da baba dehşeti! Oğlunu öldürdü, eşi ve kızı ağır yaralı... İki çocuk kaçarak kurtuldu

#Diyarbakır#Kayapınar#Cinayet
Diyarbakırda baba dehşeti Oğlunu öldürdü, eşi ve kızı ağır yaralı... İki çocuk kaçarak kurtuldu

Diyarbakır'da kan donduran bir olay yaşandı. Mahmut B. (40), bıçak ve makasla eşi ve çocuklarına saldırdı. 18 yaşındaki oğlu Muhammet Semi B. hayatını kaybetti, eşi ve kızının durumu ağır. Çığlıkları duyan komşular polise haber verdi, 2 çocuk kaçarak kurtuldu.

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Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut B. (40) bıçak ve makasla eşi ve çocuklarına saldırdı. Ailenin bağrışmalarını duyan komşuların haber vermesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ekipler, 39 yaşındaki anne Sabika B., 15 yaşındaki Elif ve 18 yaşındaki Muhammet Semi B.’yi kanlar içerisinde buldu. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılırken, 18 yaşındaki Muhammed Semi B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan anne ve kızın hayati tehlikenin devam ettiği öğrenildi.

2 ÇOCUK EVDEN KAÇARAK HAYATINI KURTARDI

Katil zanlısı, olay yerine gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Evden kaçarak canını kurtaran iki kardeş, güvenlik güçleri tarafından karakola götürerek koruma altına alındı. Muhammet Semi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Cinayet büro ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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#Diyarbakır#Kayapınar#Cinayet

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