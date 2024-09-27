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Diyarbakır'da AVM'deki mağazada yüzde 80'lik indirim izdihamı

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#Diyarbakır#AVM#İzdiham
Diyarbakırda AVMdeki mağazada yüzde 80lik indirim izdihamı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 13:44

Diyarbakır’da AVM'deki bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde yaptığı yüzde 80’lik indirim, izdihama neden oldu.

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Diyarbakır’da bir AVM’de, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde 4 günden beri yaptığı yüzde 80’e varan indirim, izdihama neden oldu. Müşteriler sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi.

Gelenler, açılış saatinde 10’ar kişi halinde içeri alındı. İlgiden memnun olduğunu belirten firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, “Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM’de 6 gün sürecek indirim festivalimizin bugün 4’üncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi. 

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#Diyarbakır#AVM#İzdiham

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