Diyarbakır'da AVM'deki mağazada yüzde 80'lik indirim izdihamı

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Diyarbakır’da bir AVM’de, bir firmanın giyim ve ev tekstili ürünlerinde 4 günden beri yaptığı yüzde 80’e varan indirim, izdihama neden oldu. Müşteriler sabahın erken saatlerinde AVM önünde toplanarak, kapıların açılmasını bekledi.

Gelenler, açılış saatinde 10’ar kişi halinde içeri alındı. İlgiden memnun olduğunu belirten firma sahibi Yasin Tütüncüoğlu, “Diyarbakırlı ablalarımızın büyük ilgisinden çok memnunuz. AVM’de 6 gün sürecek indirim festivalimizin bugün 4’üncü günü ve pazar gününe kadar buradayız. Diyarbakırlı ablalarımız kaliteleriyle ve tarzlarıyla gerçekten farklarını ortaya koydular, kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.