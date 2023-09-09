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Diyarbakır’da atölyede yangın... 25 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#DİYARBAKIR#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 09:44

Diyarbakır’da tekstil atölyesi ve mağazasının olduğu bir iş yerinde çıkan yangında 25 kişi dumandan etkilendi, 2 kişi yaralandı.

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Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 525’inci Sokak'taki 8 katlı Sidar-1 Apartmanı'nın giriş katında tekstil ürünleri atölyesi ve satış mağazasının olduğu iş yerinde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm mağazayı sardı. Alevler, üst kattaki bir daire ile yandaki 3 katlı Kaplan Apartmanı'ndaki bir daireye de sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, binalardaki 25 kişi dumandan etkilenirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da atölyede yangın... 25 kişi dumandan etkilendi

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Yangında ilk belirlemelere göre atölye ve mağazada yaklaşık 10 milyon lira zarar olduğu belirtildi. Bazı daireler ve park halindeki otomobillerin de zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Diyarbakır’da atölyede yangın... 25 kişi dumandan etkilendi

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#DİYARBAKIR#Yangın#İtfaiye

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