Diyarbakır'da atık depolama alanında çıkan yangında meydana gelen patlamalar korkuttu

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Yangın gece yarısı Bağlar ilçesinde, bir bölümü Mardin Karayolu kenarında bulunan hurda atık depolama alanında çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yanıcı özelliği bulunan atık malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada depoda bulunan atık malzemelerden kaynaklı zaman zaman patlamalar meydana geldi. Kentin büyük bölümünden duyulan patlama sesleri endişe yarattı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise tedbir amacıyla Mardin karayolunun bir bölümünü ulaşıma kapattı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Patlamalar nedeniyle güçlükle müdahale edilen Yangın ise itfaiye görevlilerinin 2 saatlik çabası ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.