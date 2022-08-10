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Diyarbakır'da aşırı sıcak: Cadde ve sokaklar boş kaldı

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#Sıcak#Sıcak Hava#Diyarbakır
Diyarbakırda aşırı sıcak: Cadde ve sokaklar boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 13:20

Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bölge halkının evlerinde durmayı tercih etmesiyle kentin en işlek cadde ve tarihi mekanlarının boş kaldığı görüldü.

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Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gördü. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu kişi evlerinde kalmayı tercih etti. Cadde, sokaklar ve tarihi mekanlar da boş kaldı.

Diyarbakırda aşırı sıcak: Cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Merkez Sur ilçesinde, insan yoğunluğunun olduğu Dağkapı Meydanı, tarihi Ulu Cami ve alışveriş alanlarının bulunduğu caddeler de boş kaldı.

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#Sıcak#Sıcak Hava#Diyarbakır

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