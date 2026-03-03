×
Diyarbakır'da arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede hayatını kaybetti

#Diyarbakır#Bismil#Yazgül Can
Diyarbakırda arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ilaç aldıktan sonra arkadaşının evine giden ve burada rahatsızlanan 22 yaşındaki Yazgül Can, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; evde ilaç alan Yazgül Can, daha sonra aynı mahallede oturan arkadaşının evine gitti. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Can için sağlık ekiplerine haber verildi. Çağrılan ambulansla Yazgül Can, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ardından da Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Yazgül Can, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Otopsinin ardından Yazgül Can’ın cenazesi, Bismil ilçesi Akpınar Mezarlığı'nda defnedildi.

Soruşturma sürüyor.

