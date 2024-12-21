Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı sebebiyle silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 30 yaşındaki Veysi İ., kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Mezranın giriş-çıkışlarında güvenlik önlemleri alınırken, bazı şüpheliler ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.