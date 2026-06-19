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Diyarbakır’da apartman sakinleri şikayet etti! Bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Yenişehir#Çöp Ev
Diyarbakır’da apartman sakinleri şikayet etti Bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 15:42

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikayeti üzerine gidilen evden 3 kamyon çöp çıkartıldı.

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Apartman sakinleri ve mahalle muhtarının şikayeti üzerine Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta bulunan Zümrüt Apartmanı'ndaki bir evde incelemelerde bulunuldu. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşler ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dairede incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelerde, uzun süredir kullanılmadığı belirlenen evden yayılan kötü kokuların çevre ve halk sağlığını olumsuz etkilediği tespit edildi. Bunun üzerine evde bulunan ve çöp niteliği taşıyan malzemelerin tahliye edilmesine karar verildi.

Temizlik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmada, evden yaklaşık 3 kamyon çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Çalışmanın ardından ev ve çevresinde gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılarak muhtemel sağlık risklerinin önüne geçildi.

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#Diyarbakır#Yenişehir#Çöp Ev

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