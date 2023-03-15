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Diyarbakır’da anayola yıldırım düştü! O anlar kamerada

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Diyarbakır#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 20:11

Diyarbakır’da sağanakla birlikte Kayapanır ilçesinde yolun ortasına yıldırım düştü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Diyarbakır'da sağanak öğle saatlerinde etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede yağmur suyuyla kaplanırken, vatandaşlardan kimisi tedbirini alıp şemsiye ile dışarı çıktı, kimisi saçakların altına sığındı.

Kentte öğlen saatlerinde başlayan sağanağa hazırlıksız yakalanan trafikteki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar alt geçitlerde ve ana yollarda mahsur kaldı. Merkez Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerindeki Mahabat Bulvarı'nda ise bir vatandaş, evinin balkonundan sağanağı çekerken yolun ortasına yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Diyarbakır#Sağanak

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