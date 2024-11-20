Diyarbakır’da Amida Höyük kazısında, Çanakkale gazisine ait rozet bulundu

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Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Emeviler, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular ve Artukluların da aralarında yer aldığı birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki 10 bin yıllık Amida Höyük'teki arkeolojik kazılar devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için yapılan kazılar, Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ve beraberindeki arkeologlarla yürütülüyor. Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, çalışmalarda, Çanakkale Savaşı’nda gazi olan bir askere ait rozet bulunduğunu belirterek, “Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı kazısı 2024 çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalar özellikle ‘Geleceğe miras’ projesi kapsamında Kral Yolu olarak adlandırdığımız höyüğün batısıyla, batı surları arasında kalan kısımda devam ediyor.

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Bu yıl yaptığımız çalışmalarda birçok buluntuya rastladık. Özellikle Amida Höyük, milattan önce 8 binden başlayıp günümüze kadar kesintisiz yaşamın devam ettiği, 10 bin yıllık yaşam serüveniyle dünyadaki ikinci kent olması bakımından önem arz ediyor. Son çalışmalarda bulduğumuz Çanakkale Savaşı rozeti Osmanlı dönemine ait olup, güncel bir veri olması yani son Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi arasındaki döneme ait bir veri olması açısından önem arz ediyor. Aynı zamanda buradaki yaşamın kesintisiz olarak devam etmesi bakımından da önemlidir” dedi.

‘MUHTEMELEN SAVAŞA KATILAN GAZİ, ROZETİNİ BURADA DÜŞÜRDÜ’

Rozetin Diyarbakırlı bir gaziye ait olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Yıldız, “Çanakkale Savaşı rozeti, Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’nin kara ve deniz savaşlarında savaşıp, gazi veya şehit olmuş kişilere verilen bir rozettir. Tabii bu rozetin piyasada özgünleri çok az bulunuyor.