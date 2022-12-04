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Diyarbakır'da aldatılma şüphesiyle dehşet saçtı

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#DİYARBAKIR#POLİS#ŞİDDET
Diyarbakırda aldatılma şüphesiyle dehşet saçtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 13:03

Diyarbakır'da M.Ş.D., eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği U.G. isimli erkeğin yengesi G.A.'yı (21), tabancayla ateş ederek boynundan yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunurken, M.Ş.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. M.Ş.D., iddiaya göre eşiyle, U.G.'nin ilişki yaşadığından şüphelendi. Bunun üzerine M.Ş.D., U.G.'nin yaşadığı mahalleye gitti. Mahallede bir süre gezinen M.Ş.D., U.G.'nin kardeşinin eşi G.A.'yı gördü.

Yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.Ş.D., G.A.'nın boynuna ateş ederek yaraladı. G.A. yere yığılırken M.Ş.D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından bölgede inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli M.Ş.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. G.A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

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#DİYARBAKIR#POLİS#ŞİDDET

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