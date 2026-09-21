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Diyarbakır’da alacak savaşı: 3 ölü

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#Diyarbakır#Cinayet#Alacak Kavgası
Diyarbakır’da alacak savaşı: 3 ölü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 19:22

Diyarbakır’da alacak meselesinden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişi de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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#Diyarbakır#Cinayet#Alacak Kavgası

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