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Diyarbakır'da akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga! 10 kişi yaralandı

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#Diyarbakır#Çınar#Sopalı Kavga
Diyarbakırda akraba iki aile arasında taşlı-sopalı kavga 10 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 16:33

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada 10 kişi yaralandı.

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Olay, Çınar ilçesi kırsal Alancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Solmaz ve Çetiner aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 10 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı şüpheliler ifadelerinin alınması için karakola götürülürken, köye giriş ve çıkışlarda jandarma ekiplerince önlemler alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Çınar#Sopalı Kavga

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