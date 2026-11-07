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Diyarbakır'da ailesinin 18 gündür haber alamadığı Suzan, bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kulp#Kayıp
Diyarbakırda ailesinin 18 gündür haber alamadığı Suzan, bulundu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 16:09

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 21 Ekim’den bu yana kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki Suzan D., polis ekiplerinin çalışması ile kaldığı adreste bulundu.

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Kulp ilçesinde Suzan D., 21 Ekim’de henüz bilinmeyen bir nedenle ayrıldığı evine geri dönmedi. Kızlarından haber alamayan ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri inceleyerek teknik ve analiz çalışması yaptı.

Kaldığı adreste bulunan Suzan D., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Suzan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Diyarbakır#Kulp#Kayıp

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