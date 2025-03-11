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Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı

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#Diyarbakır#Aile#Kavga
Diyarbakırda ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 1’i ağır, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 21:28

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı, Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi.

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Olay, öğle saatlerinde, Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı. Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durum ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Diyarbakır#Aile#Kavga

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