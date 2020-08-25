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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:40 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi

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Diyarbakır'da aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
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DİYARBAKIR'da, iki çocuk arasında çıkan ve kısa sürede ailelerinin de dahil olduğu kavgayı, polis havaya uyarı ateşe açarak sonlandırdı. Uyarı ateşinin ardından ayrılan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine polis merkezine götürüldü. Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sitede oturan 2 çocuk arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Çocukların tartışmasına aileleri de dahil olmasıyla olay kavgaya dönüştü. Aralarında kadınlarında bulunduğu grubun kavgasını görenler, polis ekiplerine ve sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı.

Uyarı ateşinin ardından ayrılan taraflar, birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirtmeleri üzerine polis merkezine götürüldü. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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