Diyarbakır’da ağlatan buluşma

ŞIRNAK’tan gelen Sait Açan oğlu Haşim Açan için, yine aynı kentten gelen Naime Dalmış ise kızı Tekoşin Açar için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemine 5 Mart günü katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün Haşim Açan Şanlıurfa'da, Tekoşin Açar ise Şırnak'ta terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Tekoşin Açar ifadesi tamamlandıktan sonra dün Diyarbakır’da ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada 5 yıl aradan sonra ilk kez kızıyla kucaklaşan ve çocuğunun ellerini öpen Naime Dalmış duygulu anlar yaşadı. Teslim olan Haşim Açan'ın jandarmadaki sorgusu sürerken, evladına kavuşan aile sayısı 13 oldu.