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Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bir kısmının çöküş anı kamerada

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#DİYARBAKIR#Deprem#Afad
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 13:23

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde ağır hasar gören ve boşaltılan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 7 katlı Diyar Gap Sitesi B Blok'un bir kısmı dün gece çöktü. Çöküş anı ve yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 86’ncı Sokak’ta bulunan ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alarak boşatılan 7 katlı Diyar Gap Sitesi B Blok'tan dün akşam sesler gelmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gelmesinin ardından çevresi boşaltılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Apartmanın bulunduğu yol güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatılırken, çevresindeki binalar ise tahliye edildi. Enkazda biri ya da birileri olma ihtimaline karşı ekipler, arama- kurtarma köpeği ile çalışma yaptı. Yan binalarda oturanların bazıları sabah saatlerinde gelerek bazı eşyalarını alırken, bazıları da gözyaşları içinde bekledi. Bir kısmı çöken binanın yıkım çalışmaları yapılacak planlamanın ardından başlayacak.

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ÇÖKME ANI VE YAŞANAN PANİK KAMERADA

Binanın çökme anı ve çevredekilerin yaşadığı panik cep telefonu kameralarına da yansıdı. Yan binada balkonda oturan ve sesler gelmesi üzerine panikle aşağı inerek çevredekileri uyarmaya çalışan Ali Taşkın, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Toz bulutları arasında koşarak insanları uyarmaya çalıştığını söyleyen Taşkın, “Aşağı atlamamızla aynı an da oldu her şey. Dumandan dolayı Yolumuzu bulamıyorduk. Kendi imkanlarımızla vatandaşlara bağırdık. Meraktan dolayı yaklaşan insanlar da vardı. Onları uzaklaştırdık. 2 aydır dışarıdayım, ailemle mağdurum. Evim ağır hasarlı ve arabam kullanılamaz hale geldi. Sadece 10 bin TL yardım aldım" dedi.

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#DİYARBAKIR#Deprem#Afad

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