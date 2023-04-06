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Diyarbakır’da ağır hasarlı binada çökme! Çevresindeki bina ve okul tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Bina#Çökme
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 10:30

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ağır hasar alarak boşaltılan 7 katlı Diyargap Apartmanı'nın bir kısmı çöktü. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde ağır hasar gören 7 katlı Diyar Gap Yapı Kooperatifi B Blokunun bir bölümü kendiliğinden çöktü.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polis ve AFAD ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Apartmanın çevresindeki apartmanlar ve okul tahliye edildi.

Diyarbakır’da ağır hasarlı binada çökme Çevresindeki bina ve okul tahliye edildi

Yıkım için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra gün içinde binanın yıkımı gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Diyarbakır’da ağır hasarlı binada çökme Çevresindeki bina ve okul tahliye edildi

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#Diyarbakır#Bina#Çökme

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