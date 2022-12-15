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Diyarbakır’da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga

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#Adliye#Kavga#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 15:41

Diyarbakır'da adliye önünde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan; demir testere, golf sopası ve taşların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında, Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Yabancı uyruklu iki grup arasında, kız verme meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma; golf sopalı, demir testereli ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i ağır 4 kişi, yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga

Polisin müdahalesiyle taraflar, ayırılırken, suç aletlerine de el koyuldu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili 1 kişi, gözaltına alındı.

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Diyarbakır’da adliye önünde testereli, golf sopalı, taşlı kavga

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#Adliye#Kavga#Diyarbakır

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