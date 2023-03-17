Diyarbakır’da acil yıkım kararı alınan yapılar yıkılıyor

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Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde merkez Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı yapıların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. 24 Şubat’ta başlatılan yıkım çalışmaları kapsamında Yenişehir ilçesinde Galeria Sitesi A, C ve D blokta yıkım çalışmaları tamamlandı, enkaz kaldırma çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, Yenişehir ilçesinde ayrıca Aziziye Mahallesi'nde bulunan 2 metruk yapı ile Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan bir metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bağlar ilçesinde ise acil yıkım kararı verilen 10 yapıda ekipler, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Çarkanat 18, Akar 1, Taş, Yalman 4, Kaymaz 4, Menekşe, Çelebi 5, Barış 2 apartmanlarında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten ekipler, ayrıca ilçede bulunan 2 metruk yapının da yıkımını gerçekleştirecek. Yıkımı tamamlanan yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Dokuzçeltik Mahallesi'nde bulunan Hafriyat Depolama Alanı’na taşınıyor. Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından hasar alan ve vatandaşlar için tehlike arz eden minareleri de yıkıyor.

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Bağlar ilçesi Yenihal Camii ile Yenişehir ilçesinde bulunan Köy Hizmetleri Camii’nin minareleri ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.