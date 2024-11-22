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Diyarbakır'da acı olay! Yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Hastane#Sağlık
Diyarbakırda acı olay Yürürken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 11:18

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde caddede yürüyen Recep Aydoğdu, birden yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu, kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı.

Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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#Diyarbakır#Hastane#Sağlık

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