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Diyarbakır’da 90 metruk yapının yıkımına başlandı

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#DİYARBAKIR#Konut#Ev
Diyarbakır’da 90 metruk yapının yıkımına başlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 13:22

DİYARBAKIR’dın Bağlar ilçesindeki 90 metruk yapının yıkımına başladı.

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Büyükşehir Belediyesi’nce, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıların yıkılması için çalışma başlatıldı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Bağlar ilçesindeki mahallelerden Muradiye’de 23, Fatih’te 17, Alipınar’da 2, Şeyh Şamil’de 3, 5 Nisan’da 4, Yunus Emre’de 8, Körhat’ta 8 ve Kaynartepe’de 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale sürecini tamamladı.

Diyarbakır’da 90 metruk yapının yıkımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk yıkıma Kaynartepe Mahallesi 281’inci sokakta bulunan yapıda başladı. Metruk yapıların ara sokakta bulunması nedeniyle, çalışmalar ilk etapta balyozla başladı. Daha sonra iş makineleriyle devam edecek çalışmalarla yapılardan çıkacak molozlar, Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat depolama sahasına taşınarak bertaraf edilecek. Metruk yapıların yıkım çalışmalarının 190 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Konut#Ev

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