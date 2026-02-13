Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışmıştı! Karar verildi

Haberin Devamı

Olay, geçen yıl 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak 'Ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), şüpheliye müdahale etti. Çocuk şüphelinin elinden kurtulurken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin Gökhan Kıratlı olduğunu tespit etti. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki cami bahçesinde yakalanan Kıratlı, tutuklandı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARIM VARDI'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Kıratlı hakkında hazırladığı iddianame, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kıratlı hakkında 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Kıratlı ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur çocuk H.A. ve ailesi katılmadı. Mahkemede, önceki duruşmada, sanığın akıl sağlığı için istenilen raporun geldiği belirtilerek, rapora göre ilgili maddeden yararlanamayacağına ilişkin tıbbi kanaate varıldığı ifade edildi. Sanık Kıratlı, "Öldürme ve tacize yönelik bir düşüncem yoktu, psikolojik sorunlarım vardı. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ardından cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.