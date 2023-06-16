Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü vahşette 5 gözaltı

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Diyarbakır Bismil’e bağlı kırsal Serçeler Mahallesi’nde Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de polis geniş güvenlik önlemi aldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 9 kişinin kimliği belli oldu.

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Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi’nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda yaşamını yitirenlerin otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu’nda devam ederken, polis kurum önünde önlem aldı.

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GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

İddiaya göre yanan araziyi söndürmek için olay yerine giden 21 GP 558 ve 21 GR 681 plakalı traktörler uzun namlulu silahlarla tarandı. Çok sayıda merminin isabet ettiği traktörlerin görüntüsü dehşete düşürdü.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, 2 aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır” denildi