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Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 6’ya çıktı

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis
Diyarbakır’da 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında tutuklu sayısı 6’ya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 14:31

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili olarak 3 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6’ya çıkarken, 9 kişinin gözaltındaki işlemleri sürüyor. Haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli de aranıyor.

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Olay, 15 Haziran sabahı Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı. Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilip söndürüldü. Kavgada ölenler, yoğun güvenlik önlemleri altında mahallede toprağa verildi.

14 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Soruşturmada tespit edilen şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 20 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A., T.T. ve A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosyaya şüpheli sıfatıyla eklenen hastanede tedavisi sona eren yaralılardan M.A. ve Ahmet Alyamaç ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, bugün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 6'ya çıktı, gözaltındaki 9 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Haklarında yakalama kararı olan 14 şüpheli de aranıyor. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis

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